Медведев призвал не преувеличивать значение стратегии нацбезопасности США
14:40 07.12.2025 (обновлено: 15:19 07.12.2025)
Медведев призвал не преувеличивать значение стратегии нацбезопасности США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не преувеличивать значение обновленной стратегии нацбезопасности США. РИА Новости, 07.12.2025
в мире
сша
россия
европа
дмитрий медведев
в мире, сша, россия, европа, дмитрий медведев
В мире, США, Россия, Европа, Дмитрий Медведев
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не преувеличивать значение обновленной стратегии нацбезопасности США.
"Оговорюсь, что не стоит преувеличивать значение подобной стратегии. Это лишь набор политических деклараций. Важнее то, что в самих головах. Причём не только у непоследовательных вашингтонских начальников, но и у пресловутого "глубинного государства", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Рост военной силы в Европе приведет к диктатуре, заявил Медведев
