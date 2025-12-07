https://ria.ru/20251207/ssha-2060414848.html
Медведев призвал не преувеличивать значение стратегии нацбезопасности США
Медведев призвал не преувеличивать значение стратегии нацбезопасности США - РИА Новости, 07.12.2025
Медведев призвал не преувеличивать значение стратегии нацбезопасности США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не преувеличивать значение обновленной стратегии нацбезопасности США. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:40:00+03:00
2025-12-07T14:40:00+03:00
2025-12-07T15:19:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251207/evropa-2060415416.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, европа, дмитрий медведев
В мире, США, Россия, Европа, Дмитрий Медведев
Медведев призвал не преувеличивать значение стратегии нацбезопасности США
Медведев призвал не преувеличивать значение новой стратегии нацбезопасности США