Интерес американцев к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года - РИА Новости, 07.12.2025
05:45 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/ssha-2060377565.html
Интерес американцев к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года
Интерес американцев к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года - РИА Новости, 07.12.2025
Интерес американцев к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года
Интерес жителей Соединенных Штатов к проблеме коррупции на Украине в конце ноября вышел пик с начала 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T05:45:00+03:00
2025-12-07T05:45:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d390160bbc4cf3602a4d78aa1b61b.jpg
https://ria.ru/20251203/vengriya-2059536905.html
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060316180.html
https://ria.ru/20251201/tramp-2058813773.html
украина
сша
россия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Интерес американцев к теме коррупции на Украине достиг рекорда с 2022 года

Интерес жителей США к теме коррупции на Украине в конце ноября достиг рекорда

Американские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Интерес жителей Соединенных Штатов к проблеме коррупции на Украине в конце ноября вышел пик с начала 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики поисковых запросов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что президент США Дональд Трамп прекратил "бесконечную" помощь Украине, так как убежден, что деньгами налогоплательщиков США злоупотребляли.
Согласно статистическим данным, количество поисковых запросов "Украина коррупция" и (Владимир- ред.) "Зеленский коррупция" с 16 по 23 ноября, с территории США кратно превысило подобные показатели со времен марта 2022 года, когда число этих запросов достигало рекордного значения за весь период.
В предпоследнюю неделю ноября, согласно данным, запросы из США с одновременным упоминанием Зеленского и коррупции достигли 94% от исторического максимума. В то же время, запросы с упоминанием Украины и коррупции достигли отметки 44% от показателя марта 2022 года.
Более того, запросы с именем одного из ближайших соратников Зеленского - Тимура Миндича, который является одним из главных фигурантов коррупционного скандала в стране, превысили все предыдущие значения и установили новый рекорд в неделю с 9 по 15 ноября.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
На следующий день, бюро предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийТимур МиндичГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
