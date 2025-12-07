ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Интерес жителей Соединенных Штатов к проблеме коррупции на Украине в конце ноября вышел пик с начала 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики поисковых запросов.

В предпоследнюю неделю ноября, согласно данным, запросы из США с одновременным упоминанием Зеленского и коррупции достигли 94% от исторического максимума. В то же время, запросы с упоминанием Украины и коррупции достигли отметки 44% от показателя марта 2022 года.