https://ria.ru/20251207/ssha-2060370214.html
США не пошлют войска на Украину, заявил Келлог
США не пошлют войска на Украину, заявил Келлог - РИА Новости, 07.12.2025
США не пошлют войска на Украину, заявил Келлог
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон не пошлет войска на Украину. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T03:17:00+03:00
2025-12-07T03:17:00+03:00
2025-12-07T03:17:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
кит келлог
дональд трамп
рональд рейган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg
https://ria.ru/20251206/mir-2060326883.html
https://ria.ru/20251203/estoniya-2059464185.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c25abebadf0844cfd7e21a1e8f32089f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), кит келлог, дональд трамп, рональд рейган
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Кит Келлог, Дональд Трамп, Рональд Рейган
США не пошлют войска на Украину, заявил Келлог
Спецпосланник Келлог: США не планируют направлять военных на Украину