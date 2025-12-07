Рейтинг@Mail.ru
США не пошлют войска на Украину, заявил Келлог - РИА Новости, 07.12.2025
03:17 07.12.2025
США не пошлют войска на Украину, заявил Келлог
США не пошлют войска на Украину, заявил Келлог
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон не пошлет войска на Украину. РИА Новости, 07.12.2025
Дарья Буймова
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), кит келлог, дональд трамп, рональд рейган
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Кит Келлог, Дональд Трамп, Рональд Рейган
США не пошлют войска на Украину, заявил Келлог

Спецпосланник Келлог: США не планируют направлять военных на Украину

© AP Photo / Susan Walsh Кит Келлог
Кит Келлог
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон не пошлет войска на Украину.
Бывшая и нынешняя администрации США последовательно занимают позицию о том, что военных Штатов на Украине не будет. Президент Дональд Трамп, как и члены его команды, неоднократно об этом заявляли.
"Это невозможно". В США резко высказались о мирном соглашении по Украине
"Это невозможно". В США резко высказались о мирном соглашении по Украине
Вчера, 17:08
"Мы не собираемся направлять войска", – сказал он на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии в ответ на вопрос о давлении на РФ для завершения конфликта на Украине.
При этом в качестве доступных инструментов такого давления он отметил экономические меры, в основном против "теневого флота".
В Эстонии заявили о готовности направить войска на Украину
В Эстонии заявили о готовности направить войска на Украину
3 декабря, 12:01
 
В мире Украина США Вашингтон (штат) Кит Келлог Дональд Трамп Рональд Рейган
 
 
