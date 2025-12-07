Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона пригрозил нерадивым союзникам последствиями - РИА Новости, 07.12.2025
00:14 07.12.2025
Шеф Пентагона пригрозил нерадивым союзникам последствиями
© AP Photo / Evan VucciГлава Пентагона Пит Хегсет
© AP Photo / Evan Vucci
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет пригрозил последствиями тем союзникам США, кто недостаточно вкладывается в коллективную оборону.
"Мы можем и должны ожидать, что они внесут свой вклад в точности так, как это сделал президент Трамп, и образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат наше особое расположение. Союзники, которые этого не сделают, союзники, которые все еще не в состоянии внести свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями", - заявил глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
