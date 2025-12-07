https://ria.ru/20251207/ssha-2060359567.html
США больше не позволят союзникам сидеть на шее у Вашингтона, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США больше не позволят союзникам по военным альянсам сидеть на шее у Вашингтона. РИА Новости, 07.12.2025
США больше не позволят союзникам сидеть на шее у Вашингтона, заявил Хегсет
