США больше не позволят союзникам сидеть на шее у Вашингтона, заявил Хегсет - РИА Новости, 07.12.2025
00:04 07.12.2025
США больше не позволят союзникам сидеть на шее у Вашингтона, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США больше не позволят союзникам по военным альянсам сидеть на шее у Вашингтона.
в мире
сша
вашингтон (штат)
калифорния
пит хегсет
рональд рейган
министерство обороны сша
сша
вашингтон (штат)
калифорния
в мире, сша, вашингтон (штат), калифорния, пит хегсет, рональд рейган, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Калифорния, Пит Хегсет, Рональд Рейган, Министерство обороны США
США больше не позволят союзникам сидеть на шее у Вашингтона, заявил Хегсет

Глава Пентагона Хегсет: США не позволят союзникам сидеть на шее у Вашингтона

Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США больше не позволят союзникам по военным альянсам сидеть на шее у Вашингтона.
"Мы больше не потерпим, чтобы у нас сидели на шее", - сказал глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Он подчеркнул, что американцы "закономерно расстроены годами, когда союзники сидели на шее".
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В миреСШАВашингтон (штат)КалифорнияПит ХегсетРональд РейганМинистерство обороны США
 
 
