ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 07.12.2025
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Кривая Лука, Миньковка, Славянск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также станцию радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
