ВСУ потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.