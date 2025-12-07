ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" продолжила уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу Оскола, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах Купянска-Узлового, Подолов, Благодатовки и Шийковки в Харьковской области.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
