ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 07.12.2025 (обновлено: 14:45 07.12.2025)
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" продолжила уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу Оскола, нанесла поражение украинским формированиям в... РИА Новости, 07.12.2025
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков и 4 орудия в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" продолжила уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу Оскола, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах Купянска-Узлового, Подолов, Благодатовки и Шийковки в Харьковской области.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала