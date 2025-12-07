https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya-2060386042.html
Российские военные уничтожили САУ "Акация" ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили САУ "Акация" ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.12.2025
Российские военные уничтожили САУ "Акация" ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск выявили и уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация"... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T08:42:00+03:00
2025-12-07T08:42:00+03:00
2025-12-07T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048552788_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_9cf8f7fbe2934cba90fe0c0458305518.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048552788_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_20c6c4d3add645faa81d8f4e76a3e10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили САУ "Акация" ВСУ в ДНР
Операторы БПЛА "Юга" уничтожили САУ "Акация" ВСУ на Константиновском направлении