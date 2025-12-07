Рейтинг@Mail.ru
Десантники прорывают оборону ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 07.12.2025
Десантники прорывают оборону ВСУ в Запорожской области
Десантники прорывают оборону ВСУ в Запорожской области
Российские подразделения ВДВ ведут успешные штурмовые действия, выбивая противника из опорных пунктов, операция проходит при полном контроле с воздуха
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-десантные войска россии
2025
безопасность, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-десантные войска России
Десантники прорывают оборону ВСУ в Запорожской области

РИА Новости: подразделения ВДВ выбивают ВСУ из опорников в Запорожской области

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек- РИА Новости. Российские подразделения ВДВ ведут успешные штурмовые действия, выбивая противника из опорных пунктов, операция проходит при полном контроле с воздуха с использованием БПЛА, рассказал РИА Новости офицер 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Курьер".
"Ребята справляются, штурмовые действия ведут, выбивают противника из опорных пунктов, мы все контролируем БПЛА, тут они ведут активную оборону. В основном у них наблюдательные посты по два-три человека (на каждом- ред.), смены они организуют в ночное время суток", - сказал "Курьер".
По его словам, благодаря воздушной разведке десантники выявили украинские оборонительные позиции, состоящие из траншей, блиндажей и минных полей.
"Осторожничают, они не так сильно вылазят, раньше их замечали, а сейчас прячутся в лисьих норах (ниша, выкопанная в стене окопа - ред.). А мы их выбиваем", - добавил он.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-десантные войска России
 
 
