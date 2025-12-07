https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya-2060382020.html
Десантники прорывают оборону ВСУ в Запорожской области
Десантники прорывают оборону ВСУ в Запорожской области
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-десантные войска россии
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек- РИА Новости. Российские подразделения ВДВ ведут успешные штурмовые действия, выбивая противника из опорных пунктов, операция проходит при полном контроле с воздуха с использованием БПЛА, рассказал РИА Новости офицер 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Курьер".
"Ребята справляются, штурмовые действия ведут, выбивают противника из опорных пунктов, мы все контролируем БПЛА, тут они ведут активную оборону. В основном у них наблюдательные посты по два-три человека (на каждом- ред.), смены они организуют в ночное время суток", - сказал "Курьер".
По его словам, благодаря воздушной разведке десантники выявили украинские оборонительные позиции, состоящие из траншей, блиндажей и минных полей.
"Осторожничают, они не так сильно вылазят, раньше их замечали, а сейчас прячутся в лисьих норах (ниша, выкопанная в стене окопа - ред.). А мы их выбиваем", - добавил он.