https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya-2060379962.html
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ, отказавшихся сдаться
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ, отказавшихся сдаться - РИА Новости, 07.12.2025
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ, отказавшихся сдаться
Штурмовики ВСУ, отказавшиеся сдаться в плен, окружены и уничтожены в районе поселка Вильча в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T06:44:00+03:00
2025-12-07T06:44:00+03:00
2025-12-07T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_929b103085c136149a2460fa19b9df92.jpg
https://ria.ru/20251206/trevoga-2060344619.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b5eccdde86283d07be9fd17b7bce02b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ, отказавшихся сдаться
РИА Новости: отказавшиеся сдаться штурмовики ВСУ уничтожены у поселка Вильча