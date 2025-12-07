https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya-2060379680.html
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области
Позиции 158-й бригады ВСУ, 116-й бригады территориальной обороны украинской армии, а также спецроты 225-го штурмового полка ВСУ уничтожены в районах Андреевки и РИА Новости, 07.12.2025
сумская область
ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области
