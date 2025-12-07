ВС России уничтожили позиции трех подразделений ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Позиции 158-й бригады ВСУ, 116-й бригады территориальной обороны украинской армии, а также спецроты 225-го штурмового полка ВСУ уничтожены в районах Андреевки и Садков в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.