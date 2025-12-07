Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбили пытавшийся выйти на рубежи атаки украинский вертолет - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya-2060361026.html
ВС России сбили пытавшийся выйти на рубежи атаки украинский вертолет
ВС России сбили пытавшийся выйти на рубежи атаки украинский вертолет - РИА Новости, 07.12.2025
ВС России сбили пытавшийся выйти на рубежи атаки украинский вертолет
Истребители российских Вооруженных сил в ходе спецоперации сбили украинский вертолёт, пытавшийся выйти на рубежи атаки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T00:25:00+03:00
2025-12-07T00:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg
https://ria.ru/20251206/trevoga-2060344619.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_681:478:2703:1994_1920x0_80_0_0_ce2825d85ec9aaa6e7b9eedf9b5046b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России сбили пытавшийся выйти на рубежи атаки украинский вертолет

Истребители ВС России сбили вертолет ВСУ, пытавшийся выйти на рубежи атаки

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Истребители российских Вооруженных сил в ходе спецоперации сбили украинский вертолёт, пытавшийся выйти на рубежи атаки, сообщили в Минобороны РФ.
"Поднятые по тревоге российские истребители обнаружив и классифицировав неопознанную цель, как вражеский вертолет, открыли огонь и уничтожили его, не позволив выйти на рубеж атаки", - говорится в сообщении.
Солдат ВСУ на улице в Судже - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Сотрет в порошок". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 20:38
Отмечается, что приближающийся вертолёт обнаружил рядовой Данила Соловьёв, который вёл оборону российских позиций на важном тактическом направлении на линии боевого соприкосновения.
О приближении противника с воздуха Соловьев доложил командованию сразу же. Кроме того, он определит азимут и дальность цели и передал данные на пункт управления авиацией.
"Благодаря бдительности и своевременным действиям рядового Соловьёва российским лётчикам удалось уничтожить вертолёт ВСУ на подлете к российским позициям, предотвратив потери личного состава и техники", - подчеркнули в МО РФ.
Когда был сбит украинский вертолёт, не уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала