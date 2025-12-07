ВС России сбили пытавшийся выйти на рубежи атаки украинский вертолет

https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya-2060361026.html
Истребители российских Вооруженных сил в ходе спецоперации сбили украинский вертолёт, пытавшийся выйти на рубежи атаки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2025
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Истребители российских Вооруженных сил в ходе спецоперации сбили украинский вертолёт, пытавшийся выйти на рубежи атаки, сообщили в Минобороны РФ.
"Поднятые по тревоге российские истребители обнаружив и классифицировав неопознанную цель, как вражеский вертолет, открыли огонь и уничтожили его, не позволив выйти на рубеж атаки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приближающийся вертолёт обнаружил рядовой Данила Соловьёв, который вёл оборону российских позиций на важном тактическом направлении на линии боевого соприкосновения.
О приближении противника с воздуха Соловьев доложил командованию сразу же. Кроме того, он определит азимут и дальность цели и передал данные на пункт управления авиацией.
"Благодаря бдительности и своевременным действиям рядового Соловьёва российским лётчикам удалось уничтожить вертолёт ВСУ
на подлете к российским позициям, предотвратив потери личного состава и техники", - подчеркнули в МО РФ
.
Когда был сбит украинский вертолёт, не уточняется.