Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/sobaki-2060371782.html
Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент
Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент - РИА Новости, 07.12.2025
Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент
Лапы собак желательно защищать зимой от реагентов, которым обрабатывают улицы, если же питомец слизал противогололёдный материал, нужно максимально быстро... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T03:34:00+03:00
2025-12-07T03:34:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384073_0:254:3071:1981_1920x0_80_0_0_4a8f06ab8995bda9550ce08e4f27b60e.jpg
https://ria.ru/20251123/kinolog-2056873783.html
https://ria.ru/20250727/kinolog-2031686337.html
https://ria.ru/20250330/kinolog-2008197092.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384073_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_043075ff04f05a8b01c28b72aec6c54f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент

РИА Новости: кинолог посоветовал защищать лапы собаки от реагентов спецобувью

© РИА Новости / Илья ПиталевВыгул собак
Выгул собак - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Выгул собак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лапы собак желательно защищать зимой от реагентов, которым обрабатывают улицы, если же питомец слизал противогололёдный материал, нужно максимально быстро обратиться к ветеринару, а в случае невозможности это сделать, дать животному препарат-энтеросорбент, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Реагенты, с одной стороны, защищают нас от гололёда, с другой - являются настоящей проблемой для собаководов в городских условиях. По сути, лапы собак - это открытый участок кожи, и прямой контакт с любой химией на дороге может привести не просто к раздражению, а настоящему ожогу. Другая опасность - риск отравления, когда питомец начнёт вылизывать лапы или решит подобрать опасное вещество с земли", - сказал РИА Новости Голубев.
Собака - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Аллергия у собаки может начаться и в холодную погоду, заявил кинолог
23 ноября, 03:14
Он пояснил, что симптомы отравления разной химией проявляются по-разному. Например, реагенты дают о себе знать через пару часов, а отравление антифризом может проявиться в течение суток, причём состояние собаки будет зависеть от дозы, попавшей в организм.
При малейшем симптоме, по словам кинолога, стоит немедленно обратиться к ветеринару. Если хозяин увидел, что питомец проглотил реагент или другую химию, то необходимо везти животное к врачу, не дожидаясь симптомов. Любое промедление может стоить жизни или привести к тому, что животное останется инвалидом, предупредил Голубев.
"Если вы не можете по каким-то причинам попасть к ветеринару сразу (например, находитесь в отдалённой местности), единственное, что вы можете сделать самостоятельно, - это обработать шерсть и лапы от химии и дать питомцу энтеросгель. Промывать желудок может быть опасно: это может привести к дополнительным ожогам", - отметил президент РКФ.
Он уточнил, что для спасения от яда применяются специфические антидоты, которые можно найти только в ветеринарной клинике. Если известно, каким именно веществом отравился питомец, стоит показать этикетку с составом врачу, добавил кинолог.
Собака - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Кинолог объяснил, что значат резкие перемены в поведении собаки
27 июля, 03:57
Для того, чтобы защитить лапы питомца, он порекомендовал использовать специальную обувь. Однако к ней питомца нужно приучить, причём желательно ещё в раннем возрасте и в домашних условиях. Если выпустить собаку в обуви на улицу сразу, она будет падать и попытается её скинуть. Кроме того, у многих пород обувь просто слетает даже при надёжном креплении, для таких случаев можно рассмотреть варианты на подтяжках, рассказал Голубев.
"Если собака ни в какую не хочет носить обувь, можно рассмотреть так называемые одноразовые "собахилы". Это то же самое, что бахилы, но для питомцев. Иногда животным ходить в них намного проще. Наконец, последний вариант – защитный воск. Водонепроницаемый слой защищает как от химии и реагентов, так и от мороза", - посоветовал Голубев альтернативные варианты.
Кроме того, после каждой прогулки он призвал внимательно осматривать лапы собаки и проверять подушечки, если животное их поджимает или вылизывает. Подушечки не должны быть горячими, отёкшими или воспалёнными, на них не должно быть микротравм. Любое повреждение нужно показать ветеринарному врачу, потому что самолечение может привести к сепсису, предупредил кинолог. Если же лапы просто сухие и не причиняют собаке дискомфорт, можно смазывать их после прогулки смягчающим средством из зоомагазина, добавил президент РКФ.
Также не лишней мерой предосторожности, по его словам, будет по возможности избегать опасных мест. Например, маленькую собачку лучше донести на руках до парка или сквера с чистым снегом. Также не стоит разрешать питомцу поднимать незнакомые предметы с земли. Если собака не приучена к командам, ради безопасности допускается приобрести удобный мягкий намордник для прогулок, добавил кинолог.
Работа груминг салона для собак в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Кинолог рассказал, с чем может быть связан отказ собаки от еды
30 марта, 03:15
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала