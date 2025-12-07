Кинолог рассказал, как помочь собаке, если она слизала реагент

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лапы собак желательно защищать зимой от реагентов, которым обрабатывают улицы, если же питомец слизал противогололёдный материал, нужно максимально быстро обратиться к ветеринару, а в случае невозможности это сделать, дать животному препарат-энтеросорбент, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Реагенты, с одной стороны, защищают нас от гололёда, с другой - являются настоящей проблемой для собаководов в городских условиях. По сути, лапы собак - это открытый участок кожи, и прямой контакт с любой химией на дороге может привести не просто к раздражению, а настоящему ожогу. Другая опасность - риск отравления, когда питомец начнёт вылизывать лапы или решит подобрать опасное вещество с земли", - сказал РИА Новости Голубев

Он пояснил, что симптомы отравления разной химией проявляются по-разному. Например, реагенты дают о себе знать через пару часов, а отравление антифризом может проявиться в течение суток, причём состояние собаки будет зависеть от дозы, попавшей в организм.

При малейшем симптоме, по словам кинолога, стоит немедленно обратиться к ветеринару. Если хозяин увидел, что питомец проглотил реагент или другую химию, то необходимо везти животное к врачу, не дожидаясь симптомов. Любое промедление может стоить жизни или привести к тому, что животное останется инвалидом, предупредил Голубев.

"Если вы не можете по каким-то причинам попасть к ветеринару сразу (например, находитесь в отдалённой местности), единственное, что вы можете сделать самостоятельно, - это обработать шерсть и лапы от химии и дать питомцу энтеросгель. Промывать желудок может быть опасно: это может привести к дополнительным ожогам", - отметил президент РКФ.

Он уточнил, что для спасения от яда применяются специфические антидоты, которые можно найти только в ветеринарной клинике. Если известно, каким именно веществом отравился питомец, стоит показать этикетку с составом врачу, добавил кинолог.

Для того, чтобы защитить лапы питомца, он порекомендовал использовать специальную обувь. Однако к ней питомца нужно приучить, причём желательно ещё в раннем возрасте и в домашних условиях. Если выпустить собаку в обуви на улицу сразу, она будет падать и попытается её скинуть. Кроме того, у многих пород обувь просто слетает даже при надёжном креплении, для таких случаев можно рассмотреть варианты на подтяжках, рассказал Голубев.

"Если собака ни в какую не хочет носить обувь, можно рассмотреть так называемые одноразовые "собахилы". Это то же самое, что бахилы, но для питомцев. Иногда животным ходить в них намного проще. Наконец, последний вариант – защитный воск. Водонепроницаемый слой защищает как от химии и реагентов, так и от мороза", - посоветовал Голубев альтернативные варианты.

Кроме того, после каждой прогулки он призвал внимательно осматривать лапы собаки и проверять подушечки, если животное их поджимает или вылизывает. Подушечки не должны быть горячими, отёкшими или воспалёнными, на них не должно быть микротравм. Любое повреждение нужно показать ветеринарному врачу, потому что самолечение может привести к сепсису, предупредил кинолог. Если же лапы просто сухие и не причиняют собаке дискомфорт, можно смазывать их после прогулки смягчающим средством из зоомагазина, добавил президент РКФ.