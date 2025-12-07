В Перми авиарейсы задерживаются из-за снегопада

ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Авиарейсы задерживаются в пермском аэропорту Большое Савино из-за метеоусловий, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в воскресенье днем из Перми с опозданием вылетели рейсы в Москву, Когалым, Наманган (Узбекистан) и Шарм-эль-Шейх (Египет). Отклонение от расписания составляло примерно от одного до трех часов.
"По метеоусловиям в аэропорту Пермь (Большое Савино) задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Екатеринбург ушёл борт FV 5570 (из Шарм Эль Шейха - ред.) авиакомпании Россия", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Уточняется, что пассажирам предоставляются услуги в соответствии с авиационными правилами. При этом службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приёму и выпуску воздушных судов.
В воскресенье в Перми наблюдается снегопад, температура воздуха составляет около минус 12 градусов.
