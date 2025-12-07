Рейтинг@Mail.ru
В Перми авиарейсы задерживаются из-за снегопада - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/sneg-2060443278.html
В Перми авиарейсы задерживаются из-за снегопада
В Перми авиарейсы задерживаются из-за снегопада - РИА Новости, 07.12.2025
В Перми авиарейсы задерживаются из-за снегопада
Авиарейсы задерживаются в пермском аэропорту Большое Савино из-за метеоусловий, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T19:31:00+03:00
2025-12-07T19:31:00+03:00
пермь
москва
когалым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843465425_29:0:1881:1042_1920x0_80_0_0_ce61174c16855821cc2b7b6bca8e7dbd.jpg
https://ria.ru/20251207/aeroporty-2060385604.html
пермь
москва
когалым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843465425_172:0:1561:1042_1920x0_80_0_0_88e378f1fb2fe9f3e6af66f879aaded0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, москва, когалым, происшествия
Пермь, Москва, Когалым, Происшествия
В Перми авиарейсы задерживаются из-за снегопада

В пермском аэропорту авиарейсы задерживаются из-за снегопада

© Фото : Уральская транспортная прокуратураСамолет авиакомпании "Победа", выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Кадр видео
Самолет авиакомпании Победа, выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
Самолет авиакомпании "Победа", выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Авиарейсы задерживаются в пермском аэропорту Большое Савино из-за метеоусловий, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в воскресенье днем из Перми с опозданием вылетели рейсы в Москву, Когалым, Наманган (Узбекистан) и Шарм-эль-Шейх (Египет). Отклонение от расписания составляло примерно от одного до трех часов.
"По метеоусловиям в аэропорту Пермь (Большое Савино) задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Екатеринбург ушёл борт FV 5570 (из Шарм Эль Шейха - ред.) авиакомпании Россия", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Уточняется, что пассажирам предоставляются услуги в соответствии с авиационными правилами. При этом службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приёму и выпуску воздушных судов.
В воскресенье в Перми наблюдается снегопад, температура воздуха составляет около минус 12 градусов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В семи аэропортах сняли ограничения на полеты
Вчера, 08:31
 
ПермьМоскваКогалымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала