СМИ: уголовное дело против Скороход может быть попыткой обезвредить ее - РИА Новости, 07.12.2025
16:14 07.12.2025
СМИ: уголовное дело против Скороход может быть попыткой обезвредить ее
СМИ: уголовное дело против Скороход может быть попыткой обезвредить ее - РИА Новости, 07.12.2025
СМИ: уголовное дело против Скороход может быть попыткой обезвредить ее
Уголовное дело против обвиненной во взяточничестве депутата Верховной рады Анны Скороход может быть попыткой украинских властей ее "обезвредить", пишет... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T16:14:00+03:00
2025-12-07T16:14:00+03:00
в мире
сша
анна скороход
владимир зеленский
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
дело миндича
сша
в мире, сша, анна скороход, владимир зеленский, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, дело миндича
В мире, США, Анна Скороход, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
СМИ: уголовное дело против Скороход может быть попыткой обезвредить ее

Депутата Рады Скороход пытаются обезвредить с помощью уголовного дела о взятках

© Фото : соцсети Анны СкороходАнна Скороход
Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : соцсети Анны Скороход
Анна Скороход. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Уголовное дело против обвиненной во взяточничестве депутата Верховной рады Анны Скороход может быть попыткой украинских властей ее "обезвредить", пишет украинское издание "Страна.ua".
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что предъявила Скороход обвинение в получении взятки.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Украине сообщили новые подробности о деле Миндича
21 ноября, 17:44
По информации источников издания, Скороход искала контакты в Вашингтоне и, вероятно, установила контакт там с определенными силами, которые настроены против Владимира Зеленского.
«

"Ее активность в Вашингтоне не нужна ни Зеленскому, ни тем силам, которые сейчас имеют влияние на НАБУ и САП - это круги, близкие к демпартии США... Вполне возможно, что Скороход и решили "обезвредить" через уголовное дело. Тем более, что сейчас, после отставки (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака, между Зеленским и кругами, близкими к демократам, установилось перемирие… Активность Скороход в Вашингтоне этим силам на данном этапе не нужна", - приводит "Страна" слова своего источника.

По информации еще одного источника издания, депутат раздражала киевский режим своей критикой мобилизации и коррупции в ВСУ.
«

"Многие были уверены, что она работает на российские спецслужбы. Поэтому команда работать по ней была дана уже давно. К Скороход подослали "торпеду" - агента, который провоцирует человека на противоправные действия - который начал говорить с ней про санкции и документировать. Повелась на это Скороход или нет - нужно смотреть по материалам дела", - приводит "Страна" слова еще одного источника.

Утром в пятницу украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро страны и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков.
Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
СМИ: депутат Рады заявила, что НАБУ сфабриковало фото ее квартиры
6 декабря, 12:33
 
В миреСШААнна СкороходВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
