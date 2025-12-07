https://ria.ru/20251207/smi-2060399294.html
СМИ: военные в Бенине утверждают, что отстранили от власти президента
Военные в Бенине, захватившие контроль над национальным телевидением, утверждают, что отстранили президента страны Патриса Талона от должности, а подполковник... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T12:07:00+03:00
2025-12-07T12:07:00+03:00
2025-12-07T12:13:00+03:00
бенин
в мире
france 24
бенин
бенин, в мире, france 24
СМИ: военные в Бенине утверждают, что отстранили от власти президента
France 24: военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти