СМИ: военные в Бенине утверждают, что отстранили от власти президента - РИА Новости, 07.12.2025
12:07 07.12.2025 (обновлено: 12:13 07.12.2025)
СМИ: военные в Бенине утверждают, что отстранили от власти президента
СМИ: военные в Бенине утверждают, что отстранили от власти президента

France 24: военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти

© Фото : соцсетиВоенные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Военные в Бенине, захватившие контроль над национальным телевидением, утверждают, что отстранили президента страны Патриса Талона от должности, а подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на заявление военных.
"Военные заявили по национальному телевидению, что "отстранили от должности" президента Талона. Подполковник Паскаль Тигри, чьи военные захватили контроль над национальным телевидением, объявил себя председателем военного комитета по восстановлению", - сообщает France 24.
Военные во время обращения на канале Bénin TV национального телевидения в Бенине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота
