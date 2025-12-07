Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту РФ Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной.

В пятницу в Индии прошла церемония запуска телеканала RT India, который начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. Вещание запустили Путин и Симоньян.

В своем канале в Telegram Симоньян опубликовала кадры с президентом. Она рассказала Путину, что нашла вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и надписью "325 лет воссоединения Украины с Россией" в магазине индийского винтажа.

"Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала", - сказала Симоньян президенту.

"Спасибо большое", - ответил Путин.