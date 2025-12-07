Рейтинг@Mail.ru
Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной
23:49 07.12.2025 (обновлено: 01:05 08.12.2025)
Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной
в мире, украина, россия, индия, маргарита симоньян, владимир путин, богдан хмельницкий, telegram, визит путина в индию — 2025
В мире, Украина, Россия, Индия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Богдан Хмельницкий, Telegram, Визит Путина в Индию — 2025
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту РФ Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной.
В пятницу в Индии прошла церемония запуска телеканала RT India, который начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря. Вещание запустили Путин и Симоньян.
В своем канале в Telegram Симоньян опубликовала кадры с президентом. Она рассказала Путину, что нашла вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и надписью "325 лет воссоединения Украины с Россией" в магазине индийского винтажа.
"Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала", - сказала Симоньян президенту.
"Спасибо большое", - ответил Путин.
Симоньян рассказала, что продавец спросил у нее, что написано на вазе. "Я говорю: "325 лет воссоединения Украины с Россией". Он плохо понял: "Только через 325 лет вы воссоединитесь? Я бы хотел раньше". Мы тоже, говорю, работаем над этим", - рассказала она.
В мире, Украина, Россия, Индия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Богдан Хмельницкий
 
 
