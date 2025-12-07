Рейтинг@Mail.ru
Сикорский испугался, что Дмитриев и Маск поделят Европу и используют ее - РИА Новости, 07.12.2025
19:52 07.12.2025
Сикорский испугался, что Дмитриев и Маск поделят Европу и используют ее
Сикорский испугался, что Дмитриев и Маск поделят Европу и используют ее
Сикорский испугался, что Дмитриев и Маск поделят Европу и используют ее
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский испугался, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 07.12.2025
в мире
европа
польша
россия
кирилл дмитриев
илон маск
радослав сикорский
европа
польша
россия
в мире, европа, польша, россия, кирилл дмитриев, илон маск, радослав сикорский
В мире, Европа, Польша, Россия, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Радослав Сикорский
Сикорский испугался, что Дмитриев и Маск поделят Европу и используют ее

Сикорский испугался, что Дмитриев и Маск хотят поделить и эксплуатировать Европу

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский испугался, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск хотят разделить Европу и эксплуатировать ее.
Ранее Дмитриев согласился с Маском в том, что европейская цивилизация "идет, как лунатик, к забвению". "Не просто идет, а несется", - написал Дмитриев на платформе Х.
В другом посте Дмитриев согласился со словами Маска о том, что Евросоюз представляет собой "бюрократического монстра".
"Олигархи Дмитриев и Маск хотят разделить Европу, чтобы доминировать над нами и эксплуатировать нас", - написал Сикорский на платформе Х.
В миреЕвропаПольшаРоссияКирилл ДмитриевИлон МаскРадослав Сикорский
 
 
