https://ria.ru/20251207/shtraf-2060370054.html
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году - РИА Новости, 07.12.2025
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году
Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может грозить штрафом до 15 тысяч рублей для граждан и до... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T03:12:00+03:00
2025-12-07T03:12:00+03:00
2025-12-07T03:12:00+03:00
россия
игорь антропенко (депутат)
госдума рф
единая россия
праздники
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835237693_0:384:2865:1996_1920x0_80_0_0_6d2000a275a3297e4f718ae4c5bd66ad.jpg
https://ria.ru/20251129/jurist-2058547271.html
https://ria.ru/20251206/konkursy-dlya-novogodnej-vecherinki-2060269762.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835237693_471:502:2531:2047_1920x0_80_0_0_9d1f2e8129da8d5a277cb2f9b1ddaa0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь антропенко (депутат), госдума рф, единая россия, праздники, общество
Россия, Игорь Антропенко (депутат), Госдума РФ, Единая Россия, Праздники, Общество
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году
РИА Новости: несогласованное украшение подъездов к Новому году грозит штрафом
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может грозить штрафом до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").
"В преддверии Нового года мы украшаем наши дома, придомовые территории, а также подъезды многоквартирных домов. Но, к сожалению, не все знают, что украшение подъездов без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам", - сказал он.
По словам депутата, размещение новогодних бумажных украшений с использованием ламп освещения в подъезде многоквартирного дома, а также гирлянд может повлечь нарушения требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ
.
"Административная ответственность, предусмотренная указанной статьей, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. А в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить уголовная ответственность", - рассказал парламентарий.
Депутат добавил, что также существует ответственность не только для физического лица, но и для должностных лиц - от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.