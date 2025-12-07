Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году
03:12 07.12.2025
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году
Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может грозить штрафом до 15 тысяч рублей для граждан и до... РИА Новости, 07.12.2025
россия, игорь антропенко (депутат), госдума рф, единая россия, праздники, общество
Россия, Игорь Антропенко (депутат), Госдума РФ, Единая Россия, Праздники, Общество
В Госдуме напомнили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

РИА Новости: несогласованное украшение подъездов к Новому году грозит штрафом

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украшение подъездов к Новому году без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может грозить штрафом до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").
"В преддверии Нового года мы украшаем наши дома, придомовые территории, а также подъезды многоквартирных домов. Но, к сожалению, не все знают, что украшение подъездов без согласования с собственниками квартир и управляющей компанией может привести к штрафам", - сказал он.
По словам депутата, размещение новогодних бумажных украшений с использованием ламп освещения в подъезде многоквартирного дома, а также гирлянд может повлечь нарушения требований пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ.
"Административная ответственность, предусмотренная указанной статьей, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. А в случае возникновения пожара по неосторожности может наступить уголовная ответственность", - рассказал парламентарий.
Депутат добавил, что также существует ответственность не только для физического лица, но и для должностных лиц - от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.
Заголовок открываемого материала