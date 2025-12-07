Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество России и Индии не дает спать в США и ЕС, считает эксперт
07.12.2025
Сотрудничество России и Индии не дает спать в США и ЕС, считает эксперт
Сотрудничество России и Индии не дает спать в США и ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2025
Сотрудничество России и Индии не дает спать в США и ЕС, считает эксперт
Усиление сотрудничества России и Индии после визита президента РФ Владимира Путина в Дели не дает спать политикам в Вашингтоне и Брюсселе, а нарратив о якобы... РИА Новости, 07.12.2025
россия
индия
дели
Сотрудничество России и Индии не дает спать в США и ЕС, считает эксперт

Сезер: сотрудничество РФ и Индии не дает спать политикам в США и ЕС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 дек – РИА Новости. Усиление сотрудничества России и Индии после визита президента РФ Владимира Путина в Дели не дает спать политикам в Вашингтоне и Брюсселе, а нарратив о якобы изоляции России – пустышка, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. Президент США Дональд Трамп в 2025 году неоднократно высказывался против Индии за ее тесные связи с Москвой. Еще в августе он ввел дополнительную пошлину в 25% на импорт из Индии в связи с закупкой страной российской нефти. С трибуны Генассамблеи ООН Трамп назвал Индию, а также Китай "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ.
Вчера, 18:49
"Премьер-министр Нарендра Моди, приветствуя Путина как "архитектора 25-летнего стратегического партнерства", на самом деле послал Западу такой сигнал: "Вы можете оказывать на нас давление, но мы не будем предавать наших старых друзей", - сказал эксперт. Он обратил особое внимание на заявление Моди о намерении увеличить товарооборот с РФ до 100 миллиардов долларов.
"Использование национальных валют обеих стран в торговле достигло 96%, что стало еще одним ударом по гегемонии доллара. А такие проекты, как транспортный коридор "Север-Юг" и Северный морской путь… следует рассматривать как ход в геополитических шахматах", - считает эксперт.
По мнению эксперта, визит продемонстрировал, что мир больше не является однополярным, а западные санкции еще больше сближают РФ с державами Азии, а не "уничтожают" Россию.
"Тот факт, что Индия в такой степени наладила прочные отношения с Россией в сферах от атомной энергетики до космоса, от энергетики до оборонной промышленности, не дает спать по ночам политикам в Вашингтоне и Брюсселе", - заявил эксперт.
По мнению Сезера, у визита гораздо более глубокий смысл, чем подписанные бумаги и классические дипломатические сигналы о дружбе.
"Если следить исключительно за западными СМИ, то может создаться впечатление, что Россия "загнана в угол" и изолирована от мира. Однако поездка Путина в Дели еще раз наглядно демонстрирует, насколько сказочен и пуст этот нарратив об "изоляции" России. Этот визит стал большим политическим вызовом Западу, так как он прошел в атмосфере, когда Россию пытаются исключить из международного сообщества", - отметил Сезер.
По его мнению, данный визит может также привести к "оттепели" в отношениях КНР и Индии.
