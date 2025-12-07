Экс-чиновница Россотрудничества более восьми лет находится в розыске

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обвиняемая в аферах с госконтрактами бывшая чиновница Россотрудничества более 8 лет находится у правоохранительных органов в розыске, о чем свидетельствуют данные розыскной базы, с которыми ознакомилось РИА Новости, кроме того, следствие располагает информацией, что обвиняемая жила на Кипре.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, согласно судебным документам, было возбуждено против экс-сотрудницы Россотрудничества в октябре 2017 года, ей было заочно предъявлено обвинение и избран арест. В международный розыск женщина была объявлена в ноябре того же года. При этом следствие, по данным правоохранительных органов, располагало информацией, что та находится на Кипре. Вместе с тем, как следует из судебных документов, защита заявляла, что фигурантка находится за пределами РФ на лечении. В марте 2020 года источник РИА Новости сообщал, что женщина была задержана на Кипре и арестована на 40 суток - за это время должен был решиться вопрос об ее экстрадиции.
Вместе с тем, согласно базе розыска, девушка по-прежнему числится в розыске, и ранее была переобъявлена в базе МВД РФ. По словам источника РИА Новости, это может указывать на отказ в ее выдаче. "Переобъявление в розыск может быть связано с отказом Интерпола", - сказал собеседник агентства.
Экс-губернатора Челябинской области переобъявили в розыск
3 сентября, 13:53