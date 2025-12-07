Экс-чиновница Россотрудничества более восьми лет находится в розыске

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обвиняемая в аферах с госконтрактами бывшая чиновница Россотрудничества более 8 лет находится у правоохранительных органов в розыске, о чем свидетельствуют данные розыскной базы, с которыми ознакомилось РИА Новости, кроме того, следствие располагает информацией, что обвиняемая жила на Кипре.