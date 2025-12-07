https://ria.ru/20251207/rovnoe-2060401050.html
Группировка "Центр" освободила Ровное в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Ровное, уничтожают ВСУ в Димитрове, зачищают Гришино в ДНР, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
димитров
донецкая народная республика
Группировка "Центр" освободила Ровное в ДНР
