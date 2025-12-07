https://ria.ru/20251207/rossiyanka-2060395119.html
Генконсульство в Гонконге прокомментировало ситуацию со смертью россиянки
Генконсульство в Гонконге прокомментировало ситуацию со смертью россиянки - РИА Новости, 07.12.2025
Генконсульство в Гонконге прокомментировало ситуацию со смертью россиянки
Генеральное консульство России в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге держит на контроле ситуацию со смертью 35-летней гражданки РФ в... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07
2025-12-07T11:00:00+03:00
2025-12-07T11:00:00+03:00
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Генеральное консульство России в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге держит на контроле ситуацию со смертью 35-летней гражданки РФ в гостиничном номере, по имеющимся данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее гонконгские СМИ сообщили, что 5 декабря в одном из номеров отеля Kew Green, расположенного в районе Ваньчай, была обнаружена 35-летняя гражданка России
. Персонал отеля вызвал скорую помощь, однако по прибытии медики подтвердили, что девушка скончалась. Издание Dimsum Daily со ссылкой на органы власти отмечало, что погибшая въехала в Гонконг
легально по своему паспорту.
«
"Генеральное консульство находится на связи с местной полицией по факту гибели гражданки России, обнаруженной без признаков жизни в своем гостиничном номере в пятницу, 5 декабря 2025 года", - заявили в дипмиссии.
По информации генконсульства, "начато расследование, признаков насильственной смерти не обнаружено, причина гибели устанавливается".
"В настоящее время связываемся с родственниками погибшей", - добавили в дипмиссии.