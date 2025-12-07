https://ria.ru/20251207/rossiya-2060412110.html
ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР
ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР - РИА Новости, 07.12.2025
ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки выявили и уничтожили несколько единиц техники и объектов боевиков ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР
ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости.
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки выявили и уничтожили несколько единиц техники и объектов боевиков ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили
в Минобороны России.
"Операторы ударных дронов и расчёты артиллерии при ведении контрбатарейной борьбы выявили и уничтожили квадроцикл, боевую бронированную машину “Козак”, пикап, наземный роботизированный комплекс и пункт управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подразделения "Южной" группировки войск ежедневно лишают ВСУ
возможностей к ведению эффективной обороны, нанося удары по военной технике, объектам инфраструктуры и живой силе в ближнем тылу врага.
"Всего за прошедшие сутки на северском направлении уничтожены: одна боевая бронированная машина, три пикапа, один багги, шесть пунктов управления БПЛА, двадцать блиндажей, семь антенн связи, три склада материальных средств и шесть военнослужащих противника", — уточнили в Минобороны.