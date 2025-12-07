ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР

"Операторы ударных дронов и расчёты артиллерии при ведении контрбатарейной борьбы выявили и уничтожили квадроцикл, боевую бронированную машину “Козак”, пикап, наземный роботизированный комплекс и пункт управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении.

"Всего за прошедшие сутки на северском направлении уничтожены: одна боевая бронированная машина, три пикапа, один багги, шесть пунктов управления БПЛА, двадцать блиндажей, семь антенн связи, три склада материальных средств и шесть военнослужащих противника", — уточнили в Минобороны.