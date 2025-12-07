Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/rossiya-2060412110.html
ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР
ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР - РИА Новости, 07.12.2025
ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки выявили и уничтожили несколько единиц техники и объектов боевиков ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:17:00+03:00
2025-12-07T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2fccee104b97c14fb1387508d6ed2f8c.jpg
https://ria.ru/20251207/svo-2060409292.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b9ec7d5880e155c8307e4269e8cc6b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении в ДНР

ВС России за сутки уничтожили технику и объекты ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки выявили и уничтожили несколько единиц техники и объектов боевиков ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Операторы ударных дронов и расчёты артиллерии при ведении контрбатарейной борьбы выявили и уничтожили квадроцикл, боевую бронированную машину “Козак”, пикап, наземный роботизированный комплекс и пункт управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подразделения "Южной" группировки войск ежедневно лишают ВСУ возможностей к ведению эффективной обороны, нанося удары по военной технике, объектам инфраструктуры и живой силе в ближнем тылу врага.
"Всего за прошедшие сутки на северском направлении уничтожены: одна боевая бронированная машина, три пикапа, один багги, шесть пунктов управления БПЛА, двадцать блиндажей, семь антенн связи, три склада материальных средств и шесть военнослужащих противника", — уточнили в Минобороны.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ушаков прокомментировал успехи российской армии в зоне СВО
Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала