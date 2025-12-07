В России за четыре года появилось сто компаний с французским участием

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сейчас в России зарегистрировано 559 действующих компаний с французским участием, из них более 30 организаций были открыты за последние четыре года, а в более чем 70 французы стали учредителями, рассказали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

По данным сервиса, из 604 компаний с учредителями из Франции, которые работали в России на конец 2021 года, в настоящее время работу продолжают 457 фирм - это 76%. Еще 122 организации ликвидировали, в процессе ликвидации находятся 15 компаний, в процессе банкротства - одна, в процессе реорганизации - девять, заключили аналитики.