Рейтинг@Mail.ru
В России за четыре года появилось сто компаний с французским участием - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/rossija-2060382432.html
В России за четыре года появилось сто компаний с французским участием
В России за четыре года появилось сто компаний с французским участием - РИА Новости, 07.12.2025
В России за четыре года появилось сто компаний с французским участием
Сейчас в России зарегистрировано 559 действующих компаний с французским участием, из них более 30 организаций были открыты за последние четыре года, а в более... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T07:30:00+03:00
2025-12-07T07:30:00+03:00
экономика
россия
франция
ассоциация российских банков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904624470_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_c12ab5f78f7a575266062020209cab09.jpg
https://ria.ru/20251012/makron-2047826640.html
https://ria.ru/20251122/torgovlja-2056757482.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904624470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_630d8a323c10f303681082e6ee9013ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, франция, ассоциация российских банков
Экономика, Россия, Франция, Ассоциация российских банков
В России за четыре года появилось сто компаний с французским участием

РИА Новости: в России зарегистрировано 559 компаний с французским участием

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Кузнецкий мост в Москве
Прохожие на улице Кузнецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице Кузнецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сейчас в России зарегистрировано 559 действующих компаний с французским участием, из них более 30 организаций были открыты за последние четыре года, а в более чем 70 французы стали учредителями, рассказали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
"По состоянию на декабрь 2025 года в России зарегистрировано 559 действующих компаний с французским участием. С конца 2021 года была открыта 31 организация", - рассказали аналитики.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
12 октября, 17:04
Из этого числа компаний в 2022 было за регистрировано 11, в 2023 - семь, в 2024 - девять, а в 2025 году - четыре. "Также за четырехлетний период в 71 уже существующую российскую компанию вошли представители Франции в качестве учредителей. Таким образом, с декабря 2021 года в стране появилось 102 организации с французским участием", - добавили аналитики.
Заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов, слова которого приводит Rusprofile, отметил, что оставшиеся французские компании, как правило, хорошо локализованы, завязаны на местных поставщиков и ориентированы на долгий горизонт работы.
По данным сервиса, из 604 компаний с учредителями из Франции, которые работали в России на конец 2021 года, в настоящее время работу продолжают 457 фирм - это 76%. Еще 122 организации ликвидировали, в процессе ликвидации находятся 15 компаний, в процессе банкротства - одна, в процессе реорганизации - девять, заключили аналитики.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Торговля России и ЕС опустилась до минимума с конца прошлого века
22 ноября, 08:10
 
ЭкономикаРоссияФранцияАссоциация российских банков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала