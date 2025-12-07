Говорящий робот-конь появится в продаже в Японии в 2035 году

ТОКИО, 7 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Робот Corleo, больше всего похожий на льва, а по принципам управления – на мотоцикл и лошадь, поступит в продажу в 2035 году, об этом РИА Новости рассказал Такахиро Уэно - руководитель проекта команды разработки Safe Adventure Главного управления проектов, находящихся в прямом подчинении президента компании Kawasaki Heavy Industries.

"Сейчас это концепт. Но к 2035 году начнутся его продажи. Мы об этом (о начале подготовки к промышленному производству – ред.) объявили. Это уже решено", - сказал представитель компании.

Такахиро Уэно рассказал РИА Новости о концепции Corleo, с которой начался путь претворения идеи безопасного путешествия человека по пересеченной местности – там, куда он не сможет добраться пешком или на каком-либо виде транспорта. Кадры с изображением Corleo завораживают: он и его всадник поднимаются на пики горных вершин, бегут по труднопроходимым лесам, пересекают горные речки, перепрыгивают через препятствия.

"Прежде всего, мы хотели создать робота, который станет единым целым с человеком, робота, которого человек мог бы оседлать и использовать весь его функционал. Плюс к тому он должен обеспечить безопасность. Концепция заключается в том, чтобы это был послушный человеку робот, который бы двигался так, как это нужно человеку. Это совмещение функций мотоцикла и лошади, которое даст возможность человеку попасть туда, куда он не может дойти или доехать", - пояснил Уэно.

Он отметил, что цена этого компаньона по путешествиям вряд ли будет составлять сотни тысяч долларов.

"Я отвечаю за техническую часть, по цене мне сложно сказать, но это не будет уровень 100 миллионов иен (640 тысяч долларов), это примерно будет на уровне на порядок ниже (десятки тысяч долларов)", - пояснил Уэно.

Вес Corleo около 200 килограммов, вместе со всадником – около 300.

"То есть он может выдержать вес человека до 100 килограммов. На нем установлены батарейки, электричество вырабатывается водородным двигателем. Он не очень велик, примерно с голову человека, не больше. Четыре баллона с водородом, его использует двигатель, вырабатывающий электричество. Их хватит на один день путешествия. Но так как мы говорим о путешествиях на природе вне цивилизации, то рекомендуем брать с собой запасные баллоны с водородом. Преимущество в том, что нет нужды до дозаправке или подзарядке. Достаточно баллонов с водородом", - говорит Уэно.

Робоконь Corleo не просто сможет перевезти своего всадника в труднодоступные районы, но сможет и стать его собеседником.

"Управление осуществляется с помощью руля и рычага для ног. По принципу стремени для лошади, как в верховой езде. Он будет понимать и голосовые команды. Мы намерены включить голосовые функции, он даже сможет разговаривать сам, поддержать беседу. Так как у нас есть такие разработки по диалогу в гуманоидах и других роботах, то мы намерены использовать эти технологии и в Corleo", - подчеркнул Уэно.

Он отметил, что решение о промышленном производстве было принято благодаря высокому интересу, который вызвал Corleo на недавно закончившейся в Осаке международной выставке ЭКСПО-2025.

"Когда мы предложили эту концепцию, мы этого не знали, будет ли спрос. Но затем, по итогам ЭКСПО-2025 (в Осаке – ред.) был большой отклик, и вот в результате сейчас мы объявили о том, что начинаем подготовку к его промышленному производству. Мы пока не знаем, есть ли спрос, но интерес есть – это точно", - сказал представитель компании Kawasaki.

Corleo стал одним из экспонатов на стенде Kawasaki на крупнейшей в мире выставке роботов iREX-2025 в Токио . По числу компаний-участниц она стала самой представительной за все время, собрав 673 компании на 3334 стендах, из них 140 компаний представляют 14 стран.