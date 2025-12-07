Рейтинг@Mail.ru
Рейсы с туристами из России задерживают из-за проблем с ПО самолетов Airbus - РИА Новости, 07.12.2025
18:39 07.12.2025
Рейсы с туристами из России задерживают из-за проблем с ПО самолетов Airbus
Рейсы с туристами из России задерживают из-за проблем с ПО самолетов Airbus - РИА Новости, 07.12.2025
Рейсы с туристами из России задерживают из-за проблем с ПО самолетов Airbus
Задержки рейсов египетской авиакомпании Al Masria с российскими пассажирами, вылетавшими из аэропорта Шарм-эш-Шейха в конце ноября, связаны с неполадками в... РИА Новости, 07.12.2025
россия, египет, сша, airbus, в мире
Россия, Египет, США, Airbus, В мире
Рейсы с туристами из России задерживают из-за проблем с ПО самолетов Airbus

РИА Новости: рейсы с туристами из РФ задерживаются из-за проблем с ПО самолетов

© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320. Архивное фото
КАИР, 7 дек - РИА Новости. Задержки рейсов египетской авиакомпании Al Masria с российскими пассажирами, вылетавшими из аэропорта Шарм-эш-Шейха в конце ноября, связаны с неполадками в работе программного обеспечения самолетов Airbus на фоне массового сбоя по всему миру, рассказал авиаперевозчик в ответ на запрос РИА Новости о задержках самолетов с туристами из РФ.
В пятницу в сети распространилось видео о задержке рейса на 12 часов с более 200 российскими туристами в аэропорту Шарм-Эш-Шейха. Согласно информации, инцидент произошел в конце минувшего месяца якобы из-за поломки самолета египетской авиакомпании Al Masria.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россияне с рейса, вынужденно севшего в Актау, прилетели в Актобе
4 декабря, 07:02
"В свете международных событий и технических директив от компании Airbus, связанных с самолетами типа A320, сообщаем о произошедших изменениях рейсов компании Al Masria в период с 29 ноября по 30 ноября… Вечером 28-го числа Европейское агентство по безопасности полетов (ЕАБП) выпустило срочный обязательный бюллетень о немедленном выводе из эксплуатации самолетов A319, A320, A321 для проведения переустановки программного бортового обеспечения", - говорится в тексте ответа авиаперевозчика на запрос РИА Новости.
По утверждению авиакомпании, весь процесс переустановки ПО продлился порядка 24 часов.
"Однако во время подготовки к взлету Управление гражданской авиации Египта потребовало провести дополнительные обновления после получения соответствующего распоряжения от ЕАБП, что увеличило сроки завершения работ на три часа", - добавили в Al Masria.
Компания Airbus сообщила 28 ноября, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Урале начали проверку из-за задержки авиарейсов в Хургаду
Вчера, 16:36
 
РоссияЕгипетСШАAirbusВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
