Рейсы с туристами из России задерживают из-за проблем с ПО самолетов Airbus

КАИР, 7 дек - РИА Новости. Задержки рейсов египетской авиакомпании Al Masria с российскими пассажирами, вылетавшими из аэропорта Шарм-эш-Шейха в конце ноября, связаны с неполадками в работе программного обеспечения самолетов Airbus на фоне массового сбоя по всему миру, рассказал авиаперевозчик в ответ на запрос РИА Новости о задержках самолетов с туристами из РФ.
В пятницу в сети распространилось видео о задержке рейса на 12 часов с более 200 российскими туристами в аэропорту Шарм-Эш-Шейха. Согласно информации, инцидент произошел в конце минувшего месяца якобы из-за поломки самолета египетской авиакомпании Al Masria.
"В свете международных событий и технических директив от компании Airbus, связанных с самолетами типа A320, сообщаем о произошедших изменениях рейсов компании Al Masria в период с 29 ноября по 30 ноября… Вечером 28-го числа Европейское агентство по безопасности полетов (ЕАБП) выпустило срочный обязательный бюллетень о немедленном выводе из эксплуатации самолетов A319, A320, A321 для проведения переустановки программного бортового обеспечения", - говорится в тексте ответа авиаперевозчика на запрос РИА Новости.
По утверждению авиакомпании, весь процесс переустановки ПО продлился порядка 24 часов.
"Однако во время подготовки к взлету Управление гражданской авиации Египта потребовало провести дополнительные обновления после получения соответствующего распоряжения от ЕАБП, что увеличило сроки завершения работ на три часа", - добавили в Al Masria.
Компания Airbus сообщила 28 ноября, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.