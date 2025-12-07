Рейсы с туристами из России задерживают из-за проблем с ПО самолетов Airbus

КАИР, 7 дек - РИА Новости. Задержки рейсов египетской авиакомпании Al Masria с российскими пассажирами, вылетавшими из аэропорта Шарм-эш-Шейха в конце ноября, связаны с неполадками в работе программного обеспечения самолетов Airbus на фоне массового сбоя по всему миру, рассказал авиаперевозчик в ответ на запрос РИА Новости о задержках самолетов с туристами из РФ.