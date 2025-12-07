Рейтинг@Mail.ru
05:26 07.12.2025 (обновлено: 05:29 07.12.2025)
Республиканцы думают, что операция в Венесуэле навредит партии, пишут СМИ
в мире, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп, николас мадуро, государственный департамент сша
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Государственный департамент США
Республиканцы думают, что операция в Венесуэле навредит партии, пишут СМИ

WP: республиканцы опасаются негативных последствий от операции США против Мадуро

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Республиканцы опасаются, что возможная операция США по смещению президента Венесуэлы Николаса Мадуро может негативно сказаться на перспективах партии на промежуточных выборах в конгресс в 2026 году, сообщает газета Washington Post.
"Некоторые в коалиции (движения - ред.) "Сделаем Америку снова великой" утверждают, что этот вопрос уже стал отвлекать (электорат - ред.) от внутренних проблем, которые (президент США Дональд - ред.) Трамп пообещал исправить - и опасаются, что это может навредить республиканцам на промежуточных выборах в 2026 году", - пишет издание.
Ранее Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море.
Госдепартамент США ранее призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избежать любых поездок в страну.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
