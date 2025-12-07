"Гражданская война". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Представленный США мирный план по Украине поставил киевские власти в затруднительное положение, пишет Berliner Zeitung.
"Полный отказ оскорбил бы Вашингтон, в то время как принятие вновь привлекло бы внимание украинских "антикапитуляционистов". Дело не только в угрозе положению Зеленского: возникла бы опасность беспорядков или даже гражданской войны", — говорится в публикации.
Автор статьи также отметил, что украинская экономика выживает только благодаря субсидиям, и подчеркнул, что политическая ситуация в Киеве лишь ухудшается.
Кроме того, в материале положительно оценили стремление президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию и раскритиковали Европу за то, что "она снова не может решить собственные проблемы безопасности".
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.