Названы отрасли с самым высоким спросом на персонал в России - РИА Новости, 07.12.2025
10:38 07.12.2025
Названы отрасли с самым высоким спросом на персонал в России
Названы отрасли с самым высоким спросом на персонал в России - РИА Новости, 07.12.2025
Названы отрасли с самым высоким спросом на персонал в России
Рейтинг отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в России по итогам ноября возглавили ритейл, промышленность и строительство, показал анализ SuperJob для РИА Новости, 07.12.2025
экономика, россия, антон котяков, общество
Экономика, Россия, Антон Котяков, Общество
Названы отрасли с самым высоким спросом на персонал в России

РИА Новости: опубликован топ-10 отраслей с самым высоким спросом на персонал

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рейтинг отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в России по итогам ноября возглавили ритейл, промышленность и строительство, показал анализ SuperJob для РИА Новости.
"Вот так выглядит топ-10 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал: первое место - ритейл (больше всего вакансий), второе - промышленность и производство, третье - строительство, проектирование и недвижимость", - выяснили аналитики сервиса, изучив собственную базу вакансий.
Сварщик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Швея и сварщик станут самыми востребованными профессиями, заявила Голикова
2 декабря, 23:32
Четвертое место заняла отрасль, связанная с перевозками, в том числе грузовыми (транспорт, логистика, склад и ВЭД), а на пятом одновременно разместились туризм, гостиницы, а также общественное питание.
Шестую строку заняли IT, интернет, связь и телекоммуникации, седьмую - службы доставки, за ними на восьмом месте расположились медицина и фармацевтика. Девятую строку заняли услуги, ремонт и сервисное обслуживание, а замыкают рейтинг отраслей с самым высоким спросом на персонал наука и образование.
По заявлению министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сделанному на Всероссийском кадровом форуме в 2025 году, самые экономически востребованные специальности в России - это медсестры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок.
Вход в здание Министерства труда России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Минтруд назвал профессии, которые будут самыми востребованными в 2029 году
24 марта, 06:32
 
