МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили 17 дронов ВСУ над российскими регионами, Силы противовоздушной обороны сбили 17 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.

« "С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.

Так, российские бойцы сбили семь БПЛА над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской и по одному — над Брянской и над акваторией Черного моря.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.