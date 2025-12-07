https://ria.ru/20251207/pvo-2060463644.html
ПВО уничтожила 17 украинских беспилотников
ПВО уничтожила 17 украинских беспилотников
ПВО уничтожила 17 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили 17 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T23:27:00+03:00
2025-12-07T23:27:00+03:00
2025-12-07T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
ростовская область
черное море
брянская область
россия
ростовская область
черное море
брянская область
белгородская область
ПВО уничтожила 17 украинских беспилотников
