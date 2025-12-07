Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников

"С 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.

Так, российские бойцы сбили семь БПЛА над Курской областью и четыре — над Белгородской.