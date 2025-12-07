https://ria.ru/20251207/pvo-2060437909.html
Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили 11 дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T18:34:00+03:00
2025-12-07T18:34:00+03:00
2025-12-07T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
белгородская область
курская область
ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями