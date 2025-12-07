https://ria.ru/20251207/pvo-2060401235.html
ПВО сбила четыре украинских ракеты "Нептун" и 172 БПЛА за сутки
Средства российской ПВО за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 украинских... РИА Новости, 07.12.2025
