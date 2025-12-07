Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 07.12.2025 (обновлено: 09:03 07.12.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских БПЛА
Вооруженные силы за ночь сбили 77 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
саратовская область
ростовская область
беспилотники
вооруженные силы украины
республика крым
россия
саратовская область
ростовская область
республика крым
волгоградская область
белгородская область
астраханская область
2025
безопасность, россия, саратовская область, ростовская область, беспилотники, вооруженные силы украины, республика крым, чеченская республика (чечня), волгоградская область, белгородская область, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Саратовская область, Ростовская область, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Чеченская республика (Чечня), Волгоградская область, Белгородская область, Астраханская область
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 77 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали 42 аппарата в Саратовской области и 12 БПЛА — в Ростовской.
Также они поразили десять БПЛА в Крыму, девять — в Волгоградской области, два — в Белгородской и по одному — в Астраханской и Чечне.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала