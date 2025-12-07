https://ria.ru/20251207/pvo-2060381712.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 77 украинских БПЛА
Вооруженные силы за ночь сбили 77 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T07:20:00+03:00
2025-12-07T07:20:00+03:00
2025-12-07T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
саратовская область
ростовская область
беспилотники
вооруженные силы украины
республика крым
россия
саратовская область
ростовская область
республика крым
волгоградская область
белгородская область
астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Саратовская область, Ростовская область, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Чеченская республика (Чечня), Волгоградская область, Белгородская область, Астраханская область
