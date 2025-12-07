https://ria.ru/20251207/putin-2060442827.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "Баллады СВО"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Баллады СВО"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Баллады СВО"
Всероссийский телевизионный фестиваль "Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас" укрепляет лучшие традиции отечественной военной песни
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Всероссийский телевизионный фестиваль "Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас" укрепляет лучшие традиции отечественной военной песни, объединяет поколения и способствует патриотическому воспитанию молодёжи, заявил
президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Гала-концерта третьего сезона творческого проекта.
Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.
"Отрадно, что ваш проект состоялся, достойно продолжил замечательные традиции военной песни, которые в нашей стране передаются из поколения в поколение, вдохновляют и объединяют нас", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что гостям фестиваля - участникам и ветеранам СВО, семьям защитников Отечества, представителям общественных, молодёжных и волонтёрских организаций - предстоят встречи с талантливыми и искренними музыкальными произведениями. По его словам, эти песни рассказывают "о верности и любви, товариществе и боевом братстве, о нашей великой Родине и тех ценностях, за которые мы сражаемся".
Путин
особо отметил, что среди авторов и исполнителей прозвучавших произведений - герои, прошедшие фронтовыми дорогами, а также их близкие.
"Уверен, что нынешний творческий форум пройдёт на высоком эмоциональном подъёме, оставит яркие, незабываемые впечатления, послужит патриотическому воспитанию молодёжи", - говорится в приветствии.
Президент пожелал участникам крепкого здоровья и поблагодарил всех, кто внёс вклад в организацию и проведение фестиваля.