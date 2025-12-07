Путин поприветствовал участников фестиваля "Баллады СВО"

"Отрадно, что ваш проект состоялся, достойно продолжил замечательные традиции военной песни, которые в нашей стране передаются из поколения в поколение, вдохновляют и объединяют нас", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что гостям фестиваля - участникам и ветеранам СВО, семьям защитников Отечества, представителям общественных, молодёжных и волонтёрских организаций - предстоят встречи с талантливыми и искренними музыкальными произведениями. По его словам, эти песни рассказывают "о верности и любви, товариществе и боевом братстве, о нашей великой Родине и тех ценностях, за которые мы сражаемся".