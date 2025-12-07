Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников фестиваля "Баллады СВО" - РИА Новости, 07.12.2025
19:28 07.12.2025
Путин поприветствовал участников фестиваля "Баллады СВО"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Баллады СВО" - РИА Новости, 07.12.2025
Путин поприветствовал участников фестиваля "Баллады СВО"
Всероссийский телевизионный фестиваль "Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас" укрепляет лучшие традиции отечественной военной песни,... РИА Новости, 07.12.2025
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников фестиваля "Баллады СВО"

Путин: фестиваль "Баллады СВО" продолжает традиции военной песни

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Всероссийский телевизионный фестиваль "Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас" укрепляет лучшие традиции отечественной военной песни, объединяет поколения и способствует патриотическому воспитанию молодёжи, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Гала-концерта третьего сезона творческого проекта.
Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Лариса Долина выступила на фестивале "Песня года" в субботу
6 декабря, 23:11
"Отрадно, что ваш проект состоялся, достойно продолжил замечательные традиции военной песни, которые в нашей стране передаются из поколения в поколение, вдохновляют и объединяют нас", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что гостям фестиваля - участникам и ветеранам СВО, семьям защитников Отечества, представителям общественных, молодёжных и волонтёрских организаций - предстоят встречи с талантливыми и искренними музыкальными произведениями. По его словам, эти песни рассказывают "о верности и любви, товариществе и боевом братстве, о нашей великой Родине и тех ценностях, за которые мы сражаемся".
Путин особо отметил, что среди авторов и исполнителей прозвучавших произведений - герои, прошедшие фронтовыми дорогами, а также их близкие.
"Уверен, что нынешний творческий форум пройдёт на высоком эмоциональном подъёме, оставит яркие, незабываемые впечатления, послужит патриотическому воспитанию молодёжи", - говорится в приветствии.
Президент пожелал участникам крепкого здоровья и поблагодарил всех, кто внёс вклад в организацию и проведение фестиваля.
Всероссийский патриотический форум в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Москве открылся Всероссийский патриотический форум
Вчера, 18:59
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
