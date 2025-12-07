Рейтинг@Mail.ru
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 350 тысяч - РИА Новости, 07.12.2025
19:06 07.12.2025 (обновлено: 21:37 07.12.2025)
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 350 тысяч
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 350 тысяч - РИА Новости, 07.12.2025
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 350 тысяч
Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тысяч. РИА Новости, 07.12.2025
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 350 тысяч

На программу "Итоги года с Путиным" поступило свыше 350 тысяч обращений

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тысяч.
«

"Операторы кол-центра принимают вопросы в режиме нон-стоп. Их поступило уже более 350 тысяч", — сообщили в эфире Первого канала.

В пятерку основных тем вошли социальная политика, спецоперация на Украине, экономика, инфраструктура, государство и общество. Больше всего обращений поступает от женщин — 67 процентов.
«
"В социальной политике наиболее популярная подкатегория — это "пенсия и социальная гарантия", "семья и дети", в экономике больше всего обращений поступает по тематике "занятость и зарплата", — уточнила эксперт по ИИ Сбербанка Лолита Леонтьева.

"Итоги года с Владимиром Путиным"

Сбор вопросов президенту стартовал 4 декабря. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения.
Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети "Одноклассники".
Обратиться к главе государства с вопросом можно по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.

В 2024 году "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.

РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
