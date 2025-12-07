https://ria.ru/20251207/putin-2060441149.html
Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 350 тысяч
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тысяч.
"Операторы кол-центра принимают вопросы в режиме нон-стоп. Их поступило уже более 350 тысяч", — сообщили в эфире Первого канала.
В пятерку основных тем вошли социальная политика, спецоперация на Украине, экономика, инфраструктура, государство и общество. Больше всего обращений поступает от женщин — 67 процентов.
"В социальной политике наиболее популярная подкатегория — это "пенсия и социальная гарантия", "семья и дети", в экономике больше всего обращений поступает по тематике "занятость и зарплата", — уточнила эксперт по ИИ Сбербанка Лолита Леонтьева.
"Итоги года с Владимиром Путиным"
Сбор вопросов президенту стартовал 4 декабря. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения.
Отправить их можно через чат-бот
на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети "ВКонтакте
". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru
и в соцсети "Одноклассники
".
Обратиться к главе государства с вопросом можно по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.
В 2024 году "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.