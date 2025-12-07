Число обращений на программу "Итоги года с Путиным" превысило 350 тысяч

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тысяч.

« "Операторы кол-центра принимают вопросы в режиме нон-стоп. Их поступило уже более 350 тысяч", — сообщили в эфире Первого канала.

В пятерку основных тем вошли социальная политика, спецоперация на Украине, экономика, инфраструктура, государство и общество. Больше всего обращений поступает от женщин — 67 процентов.

« "В социальной политике наиболее популярная подкатегория — это "пенсия и социальная гарантия", "семья и дети", в экономике больше всего обращений поступает по тематике "занятость и зарплата", — уточнила эксперт по ИИ Сбербанка Лолита Леонтьева.

"Итоги года с Владимиром Путиным"

Сбор вопросов президенту стартовал 4 декабря. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения.

Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети " ВКонтакте ". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети " Одноклассники ".

Обратиться к главе государства с вопросом можно по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.