07.12.2025
14:40 07.12.2025
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам,... РИА Новости, 07.12.2025
россия
владимир путин
одкб
россия
россия, владимир путин, одкб
Россия, Владимир Путин, ОДКБ
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества

Путин встретится с героями Отечества и соберет Совет по нацпроектам

П-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
"В День героев Отечества (Путин - ред.) встретится с теми, кто посвятил свою жизнь России, в условиях спецоперации - событие особо значимое... В президентском плане на неделю еще Совет по стратегическому развитию и национальным проектам… Будет и встреча с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ", - сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин на следующей неделе проведет заседание с членами СПЧ
РоссияВладимир ПутинОДКБ
 
 
