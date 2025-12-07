https://ria.ru/20251207/putin-2060414724.html
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества - РИА Новости, 07.12.2025
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества и соберет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам,... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:40:00+03:00
2025-12-07T14:40:00+03:00
2025-12-07T14:40:00+03:00
россия
владимир путин
одкб
россия
Путин на предстоящей неделе встретится с героями Отечества
Путин встретится с героями Отечества и соберет Совет по нацпроектам