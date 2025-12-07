На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На прямую линию с президентом Владимиром Путиным уже На прямую линию с президентом Владимиром Путиным уже отправили несколько сотен тысяч обращений.

« "Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на прямую линию с Владимиром Путиным", — сообщил Telegram-канал "Вести" со ссылкой на данные "России 24".

По статистике, 67% направили женщины, 33% — мужчины. Больше всего россиян интересуют вопросы, касающиеся социальной сферы. На втором месте — тема СВО: поддержка бойцов и оборона, а также российская экономика.

Сбор вопросов на "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал в четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения.

Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети " ВКонтакте ". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети " Одноклассники ".

Обратиться к главе государства с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.