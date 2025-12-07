https://ria.ru/20251207/putin-2060390449.html
На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений
На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений
На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений
На прямую линию с президентом Владимиром Путиным уже отправили несколько сотен тысяч обращений. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T09:35:00+03:00
2025-12-07T09:35:00+03:00
2025-12-07T10:38:00+03:00
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
На прямую линию с президентом Владимиром Путиным уже отправили
несколько сотен тысяч обращений.
«
"Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на прямую линию с Владимиром Путиным", — сообщил Telegram-канал "Вести" со ссылкой на данные "России 24".
По статистике, 67% направили женщины, 33% — мужчины. Больше всего россиян интересуют вопросы, касающиеся социальной сферы. На втором месте — тема СВО: поддержка бойцов и оборона, а также российская экономика.
Сбор вопросов на "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал в четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения.
Отправить их можно через чат-бот
на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети "ВКонтакте
". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru
и в соцсети "Одноклассники
".
Обратиться к главе государства с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.
В 2024-м "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.