Рейтинг@Mail.ru
На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 07.12.2025 (обновлено: 10:38 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/putin-2060390449.html
На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений
На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений - РИА Новости, 07.12.2025
На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений
На прямую линию с президентом Владимиром Путиным уже отправили несколько сотен тысяч обращений. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T09:35:00+03:00
2025-12-07T10:38:00+03:00
общество
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
одноклассники
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
https://ria.ru/20251204/max-2059733461.html
https://ria.ru/20251120/kreml-2056280021.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, одноклассники, сбербанк россии
Общество, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Одноклассники, Сбербанк России
На программу "Итоги года с Путиным" поступило более 314 тысяч обращений

Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На прямую линию с президентом Владимиром Путиным уже отправили несколько сотен тысяч обращений.
«

"Более 314 тысяч обращений граждан уже поступило на прямую линию с Владимиром Путиным", — сообщил Telegram-канал "Вести" со ссылкой на данные "России 24".

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В MAX рассказали, как отправить вопрос Путину для прямой линии
4 декабря, 12:07
По статистике, 67% направили женщины, 33% — мужчины. Больше всего россиян интересуют вопросы, касающиеся социальной сферы. На втором месте — тема СВО: поддержка бойцов и оборона, а также российская экономика.
Сбор вопросов на "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал в четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения.
Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети "Одноклассники".
Обратиться к главе государства с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.

В 2024-м "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.

Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Кремле рассказали об обработке обращений для прямой линии Путина
20 ноября, 13:14
 
ОбществоВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025РоссияОдноклассникиСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала