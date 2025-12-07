Пушков прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Новую стратегию национальной безопасности США отличает политический реализм, в документе говорится не о гегемонии Вашингтона в мире, а об укреплении его позиций, Новую стратегию национальной безопасности США отличает политический реализм, в документе говорится не о гегемонии Вашингтона в мире, а об укреплении его позиций, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США , в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине

"Европейцы в шоке от новой стратегии национальной безопасности США... С появлением этого документа можно говорить о рождении "доктрины (президента США Дональда - ред.) Трампа", которая радикально отличается от доктрин (экс-президента США Джорджа - ред.) Буша-младшего, (экс-президента США Барака - ред.) Обамы и (экс-президента США Джо - ред.) Байдена... Стратегия написана в духе "политического реализма", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, ключевая роль принадлежит здесь самому Трампу, который показывает себя главным "политическим реалистом" нынешней Америки . Без него доктрина, содержащая пересмотр внешней политики США последних 25 лет, появиться не могла, добавил Пушков

"При этом следует понимать, что американский "политический реализм", как и другие направления и школы мысли, ставит целью защиту и укрепление геополитических позиций США. Однако призывает соотносить действия США на мировой арене с их подлинными, а не мнимыми возможностями, не ввязываться в ненужные войны и избегать острых кризисов в отношениях с такими державами, как Россия Китай , поскольку эти кризисы способны поставить под угрозу национальную безопасность самих США", - отметил законодатель.

По мнению Пушкова, этим он существенно отличается от доктрин "крестовых походов" за "демократию" и "американские ценности", маскирующих "агрессивную жажду" установления повсеместной гегемонии США, присущую неоконсерваторам и либеральным интервенционистам.

"В "доктрине Трампа" прямо обозначается разрыв с прежними доктринами, согласно которым "господство США над всем миром наилучшим образом отвечает нашим (американским) интересам", - пояснил сенатор.

Вместо борьбы за всемирное господство "доктрина Трампа" предлагает - в духе классической "доктрины Монро" - сосредоточиться на том, чтобы, прежде всего, сохранить доминирующее положение в Западном полушарии, написал политик.