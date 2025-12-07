Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США
23:25 07.12.2025
Пушков прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США
Алексей Пушков
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Новую стратегию национальной безопасности США отличает политический реализм, в документе говорится не о гегемонии Вашингтона в мире, а об укреплении его позиций, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
"Европейцы в шоке от новой стратегии национальной безопасности США... С появлением этого документа можно говорить о рождении "доктрины (президента США Дональда - ред.) Трампа", которая радикально отличается от доктрин (экс-президента США Джорджа - ред.) Буша-младшего, (экс-президента США Барака - ред.) Обамы и (экс-президента США Джо - ред.) Байдена... Стратегия написана в духе "политического реализма", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, ключевая роль принадлежит здесь самому Трампу, который показывает себя главным "политическим реалистом" нынешней Америки. Без него доктрина, содержащая пересмотр внешней политики США последних 25 лет, появиться не могла, добавил Пушков.
"При этом следует понимать, что американский "политический реализм", как и другие направления и школы мысли, ставит целью защиту и укрепление геополитических позиций США. Однако призывает соотносить действия США на мировой арене с их подлинными, а не мнимыми возможностями, не ввязываться в ненужные войны и избегать острых кризисов в отношениях с такими державами, как Россия и Китай, поскольку эти кризисы способны поставить под угрозу национальную безопасность самих США", - отметил законодатель.
По мнению Пушкова, этим он существенно отличается от доктрин "крестовых походов" за "демократию" и "американские ценности", маскирующих "агрессивную жажду" установления повсеместной гегемонии США, присущую неоконсерваторам и либеральным интервенционистам.
"В "доктрине Трампа" прямо обозначается разрыв с прежними доктринами, согласно которым "господство США над всем миром наилучшим образом отвечает нашим (американским) интересам", - пояснил сенатор.
Вместо борьбы за всемирное господство "доктрина Трампа" предлагает - в духе классической "доктрины Монро" - сосредоточиться на том, чтобы, прежде всего, сохранить доминирующее положение в Западном полушарии, написал политик.
"Новизна же здесь в том, что, как указано в доктрине, такому доминированию мешает "враждебное внешнее влияние", под которым имеется в виду растущее влияние и присутствие Китая в этом регионе", - заключил он.
