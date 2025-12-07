https://ria.ru/20251207/pushilin-2060451541.html
Пушилин рассказал о боях на Добропольском выступе
Подразделения армии РФ ведут упорные бои на добропольском выступе в районе населённых пунктов Октябрьское, Торецкое, Удачное, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2025
