Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Константиновке - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/pushilin-2060450910.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Константиновке
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Константиновке - РИА Новости, 07.12.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Константиновке
Освобождение населенных пунктов Клиновое и Безымянное в ДНР позволило Вооруженным силам РФ продвигаться к Константиновке еще с одного направления, в самом... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T20:53:00+03:00
2025-12-07T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058865342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b87999bbb5dd15e98f75f0d32ad8e6c9.jpg
https://ria.ru/20251207/krasnoarmejsk-2060450741.html
константиновка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058865342_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fad7744012128c53fd9f987117621728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Константиновке

Пушилин: ВС России продвигаются к Константиновке с еще одного направления

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Освобождение населенных пунктов Клиновое и Безымянное в ДНР позволило Вооруженным силам РФ продвигаться к Константиновке еще с одного направления, в самом городе продолжаются бои, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"На константиновском направлении освободили населенные пункты Клиновое и Безымянное, что позволяет продвигаться еще с одного направления к Константиновке - с востока и с северо-востока… Продолжаются упорные бои на юго-восточных окраинах самой Константиновки", - рассказал Пушилин в Max.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске
Вчера, 20:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала