ВС России прорываются к Красному Лиману с разных сторон, заявил Пушилин

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские военные прорываются к Красному Лиману со стороны Ямполя и Дробышево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
6 декабря, 08:00
Пушилин добавил, что освобождение населенных пунктов Клиновое и Безымянное позволило ВС России продвигаться к Константиновке еще с одного направления.
Константиновка — город на севере ДНР, расположенный в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
Кроме того, российские военные ведут упорные бои на Добропольском выступе в районе Октябрьского, Торецкого и Удачного, а также за Северск.
«
"Наши продвигаются в районе Закотного и Платоновки с целью выбить противника с противоположенного берега (реки. — Прим. ред.) Северский Донец. <...> Поступает информация также об успехах наших подразделений в Артемовке. По украинским названиям, что они там переименовывали, это Софиевка", — отметил глава республики.
Помимо этого, армия продвигается в восточной части Гришино, в Красноармейске продолжается дозачистка украинских сил.
В конце ноября президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска — важнейшего транспортного узла ВСУ в Донбассе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18