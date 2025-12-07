Рейтинг@Mail.ru
ВС России прорываются к Красному Лиману с разных сторон, заявил Пушилин
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 07.12.2025 (обновлено: 21:36 07.12.2025)
ВС России прорываются к Красному Лиману с разных сторон, заявил Пушилин
ВС России прорываются к Красному Лиману с разных сторон, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.12.2025
ВС России прорываются к Красному Лиману с разных сторон, заявил Пушилин
Российские военные прорываются к Красному Лиману со стороны Ямполя и Дробышево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2025
ВС России прорываются к Красному Лиману с разных сторон, заявил Пушилин

Пушилин: подразделения ВС России прорываются к Красному Лиману с разных сторон

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские военные прорываются к Красному Лиману со стороны Ямполя и Дробышево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают бои уже в районе населенных пунктов Ямполь, Дробышево, Яровая, Александровка и Коровий Яр. Также прорываются наши подразделения и к самому Красному Лиману", — рассказал он.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
6 декабря, 08:00
Пушилин добавил, что освобождение населенных пунктов Клиновое и Безымянное позволило ВС России продвигаться к Константиновке еще с одного направления.

Константиновка — город на севере ДНР, расположенный в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

Кроме того, российские военные ведут упорные бои на Добропольском выступе в районе Октябрьского, Торецкого и Удачного, а также за Северск.
"Наши продвигаются в районе Закотного и Платоновки с целью выбить противника с противоположенного берега (реки. — Прим. ред.) Северский Донец. <...> Поступает информация также об успехах наших подразделений в Артемовке. По украинским названиям, что они там переименовывали, это Софиевка", — отметил глава республики.

Помимо этого, армия продвигается в восточной части Гришино, в Красноармейске продолжается дозачистка украинских сил.

В конце ноября президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска — важнейшего транспортного узла ВСУ в Донбассе.

© 2025 МИА «Россия сегодня»
