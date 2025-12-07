Рейтинг@Mail.ru
На Ямале загорелось здание, где находятся несколько магазинов
15:21 07.12.2025 (обновлено: 15:29 07.12.2025)
На Ямале загорелось здание, где находятся несколько магазинов
На Ямале загорелось здание, где находятся несколько магазинов
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002536499.html
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
На Ямале загорелось здание, где находятся несколько магазинов

В Уренгое обрушилась крыша в горящем здании, где расположены магазины

© Фото : МЧС Ямало-Ненецкого АОПожар в поселке городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе
Пожар в поселке городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : МЧС Ямало-Ненецкого АО
Пожар в поселке городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Кровля обрушилась в горящем здании, где расположено несколько магазинов, в поселке городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Произошло частичное обрушение кровли здания, где расположены несколько магазинов. Тушение пожара продолжается", – говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве уточняли, что в 10.55 мск в пожарную часть поселка городского типа Уренгой поступила информация о возгорании магазина, расположенного в первом микрорайоне. Площадь пожара ориентировочно составляла 500 квадратных метров.
Судя по снимкам, опубликованным главным управлением МЧС, пожар случился в магазине "Монетка". Информации о погибших и пострадавших не поступало, подчеркивали в пресс-службе.
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
