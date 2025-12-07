Пожар в поселке городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе

Пожар в поселке городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе

На Ямале загорелось здание, где находятся несколько магазинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Кровля обрушилась в горящем здании, где расположено несколько магазинов, в поселке городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе, Кровля обрушилась в горящем здании, где расположено несколько магазинов, в поселке городского типа Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Произошло частичное обрушение кровли здания, где расположены несколько магазинов. Тушение пожара продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве уточняли, что в 10.55 мск в пожарную часть поселка городского типа Уренгой поступила информация о возгорании магазина, расположенного в первом микрорайоне. Площадь пожара ориентировочно составляла 500 квадратных метров.