В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете

САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости. Саратовские полицейские проводят проверку в отношении блогера Анны Сапариной после опубликования видеозаписи, где женщина откачивает воздух из герметичного пакета, внутри которого находится ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.