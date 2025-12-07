Рейтинг@Mail.ru
В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете
22:18 07.12.2025
В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете
В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете - РИА Новости, 07.12.2025
В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете
Саратовские полицейские проводят проверку в отношении блогера Анны Сапариной после опубликования видеозаписи, где женщина откачивает воздух из герметичного... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T22:18:00+03:00
2025-12-07T22:18:00+03:00
происшествия
саратов
россия
саратовская область
саратов
россия
саратовская область
происшествия, саратов, россия, саратовская область
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область
В Саратове проверяют блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете

Полиция в Саратове проверяет блогера после видео с ребенком в вакуумном пакете

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости. Саратовские полицейские проводят проверку в отношении блогера Анны Сапариной после опубликования видеозаписи, где женщина откачивает воздух из герметичного пакета, внутри которого находится ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
Сапарина опубликовала на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видеозапись, где с помощью пылесоса откачивает воздух из вакуумного пакета для вещей. При этом внутри пакета находится ребенок, который, когда остается мало воздуха, кричит: "Мама". Подпись на видео гласит: "Когда шла 3 неделя на больничном".
"В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой запечатлены возможные противоправные действия женщины в отношении своего несовершеннолетнего сына. В сообщении указывается, это произошло в городе Саратове, а женщина снимала ролик для публикации в своих социальных сетях. Информация была зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение гражданки для выяснения всех обстоятельств инцидента", - рассказали в ГУМВД.
В главке заверили, что действиям блогера будет дана правовая оценка. Через несколько минут после того, как ГУМВД по Саратовской области опубликовало новость о проверке в Telegram-канале, Сапарина удалила пост.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ПроисшествияСаратовРоссияСаратовская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
