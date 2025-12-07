Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/politsiya-2060428623.html
Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис
Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис - РИА Новости, 07.12.2025
Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис
Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис молочного предприятия и забравшего из бухгалтерии 1,8 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T16:36:00+03:00
2025-12-07T16:36:00+03:00
происшествия
россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_ce451bd9b21fc4a079f6d8646875edf0.jpg
https://ria.ru/20251206/moskva-2060326484.html
https://ria.ru/20251205/sud-2060221985.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_15726caf99454377d29ffb0a32c950b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис

Полиция задержала калининградца, который напал на офис и вынес 1,8 млн руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 7 дек – РИА Новости. Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис молочного предприятия и забравшего из бухгалтерии 1,8 миллиона рублей, сообщила спецпредставитель МВД Ирина Волк.
Предварительно установлено, что 39-летний злоумышленник, ранее работавший на данном предприятии, проник на территорию оптового склада и, спрятав лицо под маской, подошел к сотруднице, идущей в бухгалтерию. Угрожая расправой, велел отвести его в офис, и там распылил перцовый баллончик в сторону женщины и ее коллег. Далее, угрожая им предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать деньги.
На месте нападения на супружескую пару в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Один обвиняемый в нападении на супружескую пару в Москве признал вину
6 декабря, 17:03
"Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудницы отдали злоумышленнику свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей, принадлежащих компании, после чего он скрылся… Личность и местонахождение фигуранта были установлены полицейскими в считанные часы. Он был задержан при силовой поддержке СОБР Росгвардии. У него изъята часть похищенных денежных средств в размере 780 тысяч рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что со слов задержанного, использовавшийся им пневматический пистолет он выбросил на улице. Местонахождение остальных купюр и орудия преступления устанавливается.
Следователем ОМВД России "Гурьевский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Екатеринбурге суд вынес приговор отцу фигуристки, напавшему на судью
5 декабря, 21:35
 
ПроисшествияРоссияИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала