Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис
Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис молочного предприятия и забравшего из бухгалтерии 1,8 миллиона рублей
КАЛИНИНГРАД, 7 дек – РИА Новости.
Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис молочного предприятия и забравшего из бухгалтерии 1,8 миллиона рублей, сообщила
спецпредставитель МВД Ирина Волк.
Предварительно установлено, что 39-летний злоумышленник, ранее работавший на данном предприятии, проник на территорию оптового склада и, спрятав лицо под маской, подошел к сотруднице, идущей в бухгалтерию. Угрожая расправой, велел отвести его в офис, и там распылил перцовый баллончик в сторону женщины и ее коллег. Далее, угрожая им предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать деньги.
"Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудницы отдали злоумышленнику свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей, принадлежащих компании, после чего он скрылся… Личность и местонахождение фигуранта были установлены полицейскими в считанные часы. Он был задержан при силовой поддержке СОБР Росгвардии
. У него изъята часть похищенных денежных средств в размере 780 тысяч рублей", - написала Волк
в своем Telegram-канале.
Отмечается, что со слов задержанного, использовавшийся им пневматический пистолет он выбросил на улице. Местонахождение остальных купюр и орудия преступления устанавливается.
Следователем ОМВД России "Гурьевский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ
. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.