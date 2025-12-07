Полиция задержала калининградца, напавшего с пистолетом на офис

Предварительно установлено, что 39-летний злоумышленник, ранее работавший на данном предприятии, проник на территорию оптового склада и, спрятав лицо под маской, подошел к сотруднице, идущей в бухгалтерию. Угрожая расправой, велел отвести его в офис, и там распылил перцовый баллончик в сторону женщины и ее коллег. Далее, угрожая им предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать деньги.