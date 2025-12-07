Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, когда станут доступны долгосрочные прогнозы погоды - РИА Новости, 07.12.2025
04:13 07.12.2025
Вильфанд рассказал, когда станут доступны долгосрочные прогнозы погоды
Вильфанд рассказал, когда станут доступны долгосрочные прогнозы погоды - РИА Новости, 07.12.2025
Вильфанд рассказал, когда станут доступны долгосрочные прогнозы погоды
Достоверные прогнозы погоды на ближайшие 10 дней станут доступны в начале следующего десятилетия, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 07.12.2025
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
россия
2025
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда станут доступны долгосрочные прогнозы погоды

РИА Новости: метеопрогнозы на десять дней станут точными в следующем десятилетии

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Достоверные прогнозы погоды на ближайшие 10 дней станут доступны в начале следующего десятилетия, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В начале следующего десятилетия, это тоже уже наш прогноз, можем прогнозировать с достаточной степенью надежности на восемь-десять суток", - заявил Вильфанд.
По словам ученого, в ближайшее время совершать более далекие прогнозы не помогут ни стремительный научный прогресс, ни развитие информационных технологий.
"Они (прогнозы – ред.) никогда не смогут быть больше чем на две недели. Принципиально не смогут", - сказал Вильфанд.
Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ, прогноз погоды можно дать и на год вперед, но в таком случае встает вопрос о степени доверия к такому прогнозу.
"Так вот, вообще прогностическая метеорология такая, я бы сказал, философская наука, потому что человеку, который в нее не погружен, трудно поверить, трудно понять, что никогда, ни сейчас, ни через сто лет, ни через сто тысяч лет, ни через миллионы лет невозможно спрогнозировать погоду по суткам более чем на две недели", - подытожил Вильфанд.
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала