В Подмосковье завели уголовное дело после ДТП с грузовиком - РИА Новости, 07.12.2025
23:50 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/podmoskove-2060464554.html
В Подмосковье завели уголовное дело после ДТП с грузовиком
В Подмосковье завели уголовное дело после ДТП с грузовиком - РИА Новости, 07.12.2025
В Подмосковье завели уголовное дело после ДТП с грузовиком
Уголовное дело заведено по факту ДТП, в котором грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами в Подмосковье, один человек погиб, четверо... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T23:50:00+03:00
2025-12-07T23:50:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье завели уголовное дело после ДТП с грузовиком

В Мытищах грузовик вылетел на встречку, погиб человек

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту ДТП, в котором грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами в Подмосковье, один человек погиб, четверо пострадали, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщали, что грузовик вылетел на встречку и столкнулся с двумя машинами в Подмосковье, в результате один человек погиб, четверо пострадали. Авария произошла днем в воскресенье на 35-м километре дороги А-104 в Мытищах.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщила Петрова.
В Саратовской области ребенок и два взрослых погибли в ДТП
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МытищиТатьяна ПетроваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
