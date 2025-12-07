В Подмосковье завели уголовное дело после ДТП с грузовиком

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту ДТП, в котором грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами в Подмосковье, один человек погиб, четверо пострадали, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.