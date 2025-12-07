https://ria.ru/20251207/podmoskove-2060464554.html
В Подмосковье завели уголовное дело после ДТП с грузовиком
В Подмосковье завели уголовное дело после ДТП с грузовиком - РИА Новости, 07.12.2025
В Подмосковье завели уголовное дело после ДТП с грузовиком
Уголовное дело заведено по факту ДТП, в котором грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами в Подмосковье, один человек погиб, четверо... РИА Новости, 07.12.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
мытищи
