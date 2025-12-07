https://ria.ru/20251207/plotina-2060434282.html
На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища
На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища - РИА Новости, 07.12.2025
На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища
В Харьковской области получила повреждения плотина Печенежского водохранилища, заявил глава поселкового совета Александр Гусаров. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T17:52:00+03:00
2025-12-07T17:52:00+03:00
2025-12-07T18:39:00+03:00
украина
харьковская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060434724_0:29:960:569_1920x0_80_0_0_602ba3d965fbc554835f849a7d3a9497.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060434724_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_2ecba8cad026b5e95e62f5ba6a2a1964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьковская область, в мире
Украина, Харьковская область, В мире
На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища
Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения