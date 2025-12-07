Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища
17:52 07.12.2025 (обновлено: 18:39 07.12.2025)
На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища
украина, харьковская область, в мире
Украина, Харьковская область, В мире
На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища

Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения

© Фото : соцсетиПоврежденная дамба Печенежского водохранилища
Поврежденная дамба Печенежского водохранилища - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : соцсети
Поврежденная дамба Печенежского водохранилища
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Харьковской области получила повреждения плотина Печенежского водохранилища, заявил глава поселкового совета Александр Гусаров.
«
"По состоянию на 12:00 (13:00 мск. — Прим. ред.) движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено", — написал он в Telegram-канале, уточнив, что это связано с повреждением объекта.

Водохранилище находится на реке Северский Донец, его ввели в эксплуатацию в 1962 году. Основное назначение — снабжение Харькова пресной водой.

В ноябре Минэнерго Украины сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
