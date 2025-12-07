На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища

"По состоянию на 12:00 (13:00 мск. — Прим. ред.) движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено", — написал он в Telegram-канале, уточнив, что это связано с повреждением объекта.

Водохранилище находится на реке Северский Донец, его ввели в эксплуатацию в 1962 году. Основное назначение — снабжение Харькова пресной водой.

В ноябре Минэнерго Украины сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.