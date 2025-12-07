Рейтинг@Mail.ru
Бывшие заключенные дрались за еду на позициях "Азова"*, заявил пленный - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 07.12.2025 (обновлено: 21:30 07.12.2025)
Бывшие заключенные дрались за еду на позициях "Азова"*, заявил пленный
Бывшие заключенные дрались за еду на позициях "Азова"*, заявил пленный - РИА Новости, 07.12.2025
Бывшие заключенные дрались за еду на позициях "Азова"*, заявил пленный
Бывшие заключенные дрались за еду на позициях националистического батальона "Азов"*, рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*)... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
батальон "азов"*
россия, вооруженные силы украины, батальон "азов"*
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Батальон "Азов"*
Бывшие заключенные дрались за еду на позициях "Азова"*, заявил пленный

РИА Новости: пленный заявил, что бывшие заключенные дрались за еду в "Азове"

© РИА Новости / Павел Лисицын Украинский военнопленный
Украинский военнопленный
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Бывшие заключенные дрались за еду на позициях националистического батальона "Азов"*, рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) Андрей Прытов.
Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Прытова, он оказался на позиции вместе с бывшими заключенными. На позициях не хватало еды, отметил пленный.
"Они за еду дрались", - сказал Прытов.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных
2 апреля, 06:26
 
Специальная военная операция на Украине Россия Вооруженные силы Украины Батальон "Азов"*
 
 
