Бывшие заключенные дрались за еду на позициях "Азова"*, заявил пленный

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Бывшие заключенные дрались за еду на позициях националистического батальона "Азов"*, рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) Андрей Прытов.

Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Прытова, он оказался на позиции вместе с бывшими заключенными. На позициях не хватало еды, отметил пленный.

"Они за еду дрались", - сказал Прытов.