Пленный рассказал о наемниках, которые служили в "Азове"*

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В националистическом батальоне "Азова"* (признан в РФ террористической организацией) служила группа иностранных наемников, в их числе боевик по имени Бруно Сантос, часть из них уничтожили, рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) Андрей Прытов.

Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.

"С нашими пацанами был один, Бруно Сантос. Попал по контракту - шесть месяцев у него контракт. Рассказывал на английско-русско-украинском, что всех его побратимов убили, он остался почти один там. Но он не выдержал - сдался или убежал", - сказал Прытов.

Прытов добровольно сдался в плен ВС РФ после того, как командование бывшего "Азова"* избило его и отправило одного восстанавливать уничтоженную позицию. Это было наказанием за помощь, которую он оказал раненым сослуживцам, выведя их в тыл.