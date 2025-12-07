Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о наемниках, которые служили в "Азове"* - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 07.12.2025
Пленный рассказал о наемниках, которые служили в "Азове"*
Пленный рассказал о наемниках, которые служили в "Азове"* - РИА Новости, 07.12.2025
Пленный рассказал о наемниках, которые служили в "Азове"*
В националистическом батальоне "Азова"* (признан в РФ террористической организацией) служила группа иностранных наемников, в их числе боевик по имени Бруно... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
батальон "азов"*
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251207/plennyy-2060453326.html
батальон "азов"*, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Батальон "Азов"*, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о наемниках, которые служили в "Азове"*

РИА Новости: пленный ВСУ рассказал, что часть наемников "Азова" уничтожили

© РИА Новости / Павел Лисицын | Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В националистическом батальоне "Азова"* (признан в РФ террористической организацией) служила группа иностранных наемников, в их числе боевик по имени Бруно Сантос, часть из них уничтожили, рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) Андрей Прытов.
Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.
"С нашими пацанами был один, Бруно Сантос. Попал по контракту - шесть месяцев у него контракт. Рассказывал на английско-русско-украинском, что всех его побратимов убили, он остался почти один там. Но он не выдержал - сдался или убежал", - сказал Прытов.
Прытов добровольно сдался в плен ВС РФ после того, как командование бывшего "Азова"* избило его и отправило одного восстанавливать уничтоженную позицию. Это было наказанием за помощь, которую он оказал раненым сослуживцам, выведя их в тыл.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Бывшие заключенные дрались за еду на позициях "Азова"*, заявил пленный
Вчера, 21:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБатальон "Азов"*Вооруженные силы Украины
 
 
